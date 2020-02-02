https://static.news.ru/photo/89e1c3ba-459e-11ea-a14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Число больных коронавирусом нового типа в России не изменилось, из по-прежнему двое, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, состояние инфицированных граждан Китая оценивается удовлетворительно — заболевание протекает в лёгкой форме. Они находятся в боксах инфекционных стационаров с первого дня пребывания в РФ.

Все люди, которые имели близкий контакт с пациентами, также доставлены в больницы. Все остальные возможные контактные лица находятся под наблюдением врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу города Мурина в Ленинградской области доставили в больницу с подозрением на коронавирус. По данным пресс-службы правительства региона, женщина недавно прилетела из Хайнаня. Сейчас она находится в больнице имени Боткина.