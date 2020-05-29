Роспотребнадзор рассказал о мошенниках в защитных комбинезонах

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В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 78 пациентов с коронавирусом скончались.

Общее количество летальных исходов достигло 2408 случаев. У всех скончавшихся лабораторно было подтверждено инфицирование коронавирусом нового типа. Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более...