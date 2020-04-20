Роспотребнадзор рассказал о маркетинговых уловках производителей мыла

https://static.news.ru/photo/4d5f93b2-82a8-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мытьё рук является одним из основных элементов профилактики коронавируса, но нет никакой необходимости использовать при этом антибактериальное мыло, сообщили в Роспотребнадзоре.

Мыло с названием «Антибактериальное» может быть бессильно против вирусов, так как они отличаются от бактерий устойчивостью. К тому же, некоторые производители, возможно, продают с такой пометкой мало без всяких специальных добавок, так нет стандартов состава антибактериального мыла.

Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок — в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о дезинфицирующем средстве — кожном антисептике, — подчеркнули в ведомстве.

Мыть руки, во избежание заражения коронавирусом, можно любым мылом, сняв при этом с рук украшения и закатав рукава. Намыливать руки нужно в течение 30 секунд и более. В общественном туалете открывать дверь и нажимать кнопку сливного бачка следует прикасаясь к ним бумажным полотенцем, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты МЧС советуют, вернувшись из магазина, вымыть не только овощи и фрукты, но и упакованные продукты. Так, овощи и зелень нужно замочить на 10–15 минут, а после промыть под проточной водой. Также можно использовать нейтральное жидкое средство для мытья овощей.