В МЧС рассказали о правилах обработки купленных при пандемии товаров

https://static.news.ru/photo/efa0345e-81dd-11ea-9809-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты МЧС советуют, вернувшись из магазина, вымыть не только овощи и фрукты, но и упакованные продукты.

Так, овощи и зелень нужно замочить на 10-15 минут, а после промыть под проточной водой. Также можно использовать нейтральное жидкое средство для мытья овощей. Продукты в твёрдой упаковке, в том числе, в пластиковой, рекомендуется вымыть водой с мылом. Помимо этого, необходимо протереть кухонные поверхности и продезинфицировать дверные ручки и гаджеты, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, водка не подходит на роль антисептика, и её не следует использовать для приготовления дезинфицирующего состава. Об этом заявили во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. По словам специалистов, водка не может служить антисептиком из-за недостаточного объёма спирта, содержащегося в ней. В то же время они порекомендовали не применять для дезинфекции спирт в чистом виде, поскольку он сушит кожу и приводит к появлению на ней микротрещин.