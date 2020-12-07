Роспотребнадзор проверяет соблюдение мер по COVID-19 на «Песне года»

https://static.news.ru/photo/154d898c-3939-11eb-a103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Расследование о возможном несоблюдении мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции на шоу «Песня года» проводится Роспотребнадзором. Штраф в случае нарушения может составить до полумиллиона рублей.

В Москве «ВТБ Арену» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер безопасности на концерте «Песня года», — говорится на сайте ведомства.

Ранее юморист Елена Воробей рассказала об ограничениях во время съёмок новогоднего «огонька». Перед приходом на съёмочную площадку артисты должны были сдать тест на коронавирусную инфекцию, а перед съёмкой пройти через тепловизоры. «Мосфильм», где были выстроены декорации новогоднего шоу, усиленно соблюдает все меры безопасности.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор проведёт проверку после концерта певицы Zivert в Красноярске. Несмотря на пандемию и строгие ограничительные меры, на концерте в «Гранд Холл Сибирь» собралась внушительная толпа зрителей. Многие, просмотревшие видео в Сети, задались вопросом о безопасности прошедшего мероприятия.

Незадолго до этого столичный Adrenaline Stadium опечатали после прошедшего концерта группы «Кипелов». Зрители не соблюдали социальную дистанцию и были без средств индивидуальной защиты.