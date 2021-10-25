Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер на концерте Хабиба

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщило о начале мероприятий по проверке ситуации на концерте певца Хабиба, который прошёл в Набережных Челнах. Интерес службы вызвали фото- и видеоматериалы, опубликованные после мероприятия, на котором виден полный зал.

Ролики с концерта также были выложены ранее в Instagram артиста, а также в соцсетях его фанатов. На них видно, что никто из организаторов не обеспокоился соблюдением антиковидных мер, в частности, социальная дистанция нарушалась, у многих пришедших отсутствовали маски, сообщило ИА «Татар-информ».

Управлением Роспотребнадзора по РТ по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер на концерте Хабиба в Набережных Челнах 25 октября начато выяснение всех обстоятельств, — рассказали в ведомстве.

При этом с 11 октября в республике действуют жёсткие правила для недопущения распространения опасной болезни. Согласно им, заполняемость концертных площадок не может превышать 50%, а также максимальное число зрителей должно быть не более 500. Максимальный процент заполняемости — до 70% — может быть только тогда, если все члены команды организаторов, сотрудники и посетители мероприятия привиты и имеют QR-коды.

Как стало известно ранее, в случае заболевания пациента «дельта»-штаммом коронавируса вероятность его смерти увеличивается на 132%. Помочь сохранить здоровье и жизнь в этом случае могут соблюдение социальной дистанции, ношение средств защиты органов дыхания, а также ограничение посещений мест массового скопления людей.