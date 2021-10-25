Инфекционист: «дельта»-штамм повышает вероятность смерти больного на 132%

В случае заболевания пациента «дельта»-штаммом коронавируса, вероятность летального исхода увеличивается на 132%. Такие данные озвучил сегодня в эфире телеканала «Россия 24» главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов.

Если мы говорим о «дельта»-штамме, то у него есть особенные свойства. Кроме того, что он быстрее распространяется, чем ранее циркулировавшие штаммы, для него характерна более высокая патогенность. То есть он вызывает более тяжёлые формы заболевания, и [вероятность случаев] с госпитализацией, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований. И риск летального исхода возрастает на 132%, — подчеркнул эксперт.

При этом Чуланов обратил внимание на то, что увеличение количества вакцинированных от коронавируса граждан приводит к снижению генетического разнообразия циркулирующих у населения штаммов. А это ведёт к снижению риска возникновения новых вариантов вируса, которым будут свойственны ещё более неблагоприятные для больных свойства.

Ранее эксперт-вирусолог Максим Скулачёв рассказал о том, кто из заразившихся может перенести бессимптомно заболевание «дельта»-штаммом. На сегодняшний день он является основным типом вируса, циркулирующим в России. По данным Роспотребнадзора, на его долю приходится около 97% заражений.