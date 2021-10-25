Вирусолог назвал людей, которые могут перенести «дельта»-штамм бессимптомно

У людей с сильным врождённым иммунитетом или у ранее переболевших коронавирусом пациентов «дельта»-штамм COVID может пройти в бессимптомной форме. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв.

Из общей оценки могу сказать, что, возможно, при нынешнем количестве вакцинированных и переболевших вряд ли больше 25% от заразившихся переносят коронавирус бессимптомно. С учетом повышенной агрессивности «Дельта»-варианта, на мой взгляд, этот показатель снизился, — заметил Скулачёв.

Он пояснил, что тяжесть заболевания во многом зависит не только от врождённого иммунитета, который способен подавлять вирус, но ещё и от общего количества заражённых частиц, попавших в организм пациента.

Если вируса мало, то выше вероятность, что он либо будет побежден организмом полностью, и тогда вообще не произойдет никакого заражения, либо болезнь пройдет бессимптомно. Это характерно как для «Дельты», так и для любого другого штамма, — резюмировал Скулачёв.

Ранее стало известно, что болеющие бессимптомной версией коронавируса менее заразны, чем пациенты с более тяжёлым течением болезни.