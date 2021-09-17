Стало известно, что болеющие COVID-19 бессимптомно менее заразны

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что те, кто переносит COVID-19 бессимптомно, менее заразны, чем болеющие коронавирусом в лёгкой и тяжёлой формах. По его мнению, это связано с тем, что эти люди не являются носителями вируса, хотя у них и идёт вирусовыделение, сообщает URA.RU.

Период заразности у бессимптомников короче, от двух до четырёх дней, так как вирус у них в организме исчезает быстрее, в то время как у остальных длится от семи до десяти дней, — заявил врач.

Ранее эксперты предупредили о длительном сохранении симптомов COVID-19. В их число входит кашель, одышка и частая утомляемость. При этом все вышеперечисленные признаки могут проявляться после любой тяжести заболевания. Кроме того, есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно данным исследования, которое проводилось с января 2020 года, этнические китайцы старше 65 лет оказались самыми стойкими по отношению к синдромам после заболевания. Объяснений данному феномену на сегодняшний день пока нет.