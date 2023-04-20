Россиян предупредили о новой волне заболеваний коронавирусом уже в мае Попова: всплеск заболеваемости штаммом COVID-19 «арктур» в России произойдет в конце мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Россию может прийти новый штамм коронавируса «арктур», который отличается повышенной заразностью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время поездки в Саратов. По ее словам, которые приводит РИА Новости, всплеск заболеваемости может произойти уже в конце мая. Она уточнила, что о тяжелых случаях переноса «арктура» сейчас ничего не известно, однако отечественная медицина «готова к перегрузкам».

По «арктуру». <...> Это очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников. <...> Пока коллеги <...> не описывают какого-то более тяжелого течения. <...> Но мы готовы, мы готовимся, система здравоохранения также готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам. Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая, — сказала Попова.

Она подчеркнула, что наибольшее распространение «арктур» получил в Индии, где новый штамм переносят более 90% людей, заразившиеся коронавирусом. По мнению главы Роспотребнадзора, всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти и в России после того, как граждане вернутся из отпусков. По ее словам, сейчас меры профилактики в стране останутся прежними, однако специалисты продолжат изучать новый штамм.

Накануне заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин сообщил, что подвариант коронавируса XBB.1.16 «арктур» обнаружили в Москве. По его словам, заболевшими оказались три пациента.