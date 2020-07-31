Роспотребнадзор представил рекомендации по профилактике COVID-19 в вузах

https://static.news.ru/photo/8ca187ce-d357-11ea-8505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор и Минобрнауки РФ разработали рекомендации по профилактике COVID-19 в высших учебных заведениях. Так, оба ведомства советуют измерять температуру находящимся в здании студентам и преподавателям не менее двух раз в день.

Организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день, — следует из рекомендаций, передаёт ТАСС.

Кроме того, Роспотребнадзор советует не допускать к проведению очных занятий в университетах преподавателей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Все студенты без исключения должны носить на занятиях маску. В то же время иностранные студенты будут допущены к занятиям лишь при условии прохождения 14-дневной изоляции со дня въезда в РФ с проведением на 10-12-й день обследования на СОVID-19 методом ПЦР.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге может начаться новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты прогнозируют, что с началом учебного года число заболевших может вырасти на 15–20%. Вторую вспышку COVID-19, по их мнению, могут спровоцировать иногородние студенты, которые вернутся в мегаполисы.