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Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать качественную парфюмерию и косметику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обратить внимание на информацию на упаковке, которая должна содержать сведения о назначении продукции (если это не следует из наименования), входящих в состав ингредиентах, об ограничениях (противопоказаниях) для применения, способах и условиях применения, условиях хранения, о номинальном количестве (объем или масса) продукции в потребительской таре, дате изготовления (месяц, год) и сроке годности (месяцев, лет), цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств), — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор не рекомендует покупать продукцию у уличных торговцев. Кроме того, ведомство сообщает о том, что у покупателя должна быть возможность познакомится с запахом парфюмерии, свойствами и характеристиками других товаров парфюмерно-косметической продукции.

Также в ведомстве напомнили, что наносить на лицо тестеры продукции опасно, они могут содержать микробы. Попробовать свойства продукции можно на тыльной стороне ладони, при этом наносить средство следует не рукой, а одноразовыми ватными дисками или палочками.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как встретить Новый год с пользой для организма, не забывая о веселье. Алкоголь надо пить в меру, не злоупотреблять жирной пищей и включить в праздничную программу подвижные игры.