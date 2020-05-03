Роспотребнадзор: ограничения по COVID-19 можно будет ослабить после 12 мая

https://static.news.ru/photo/1fd143e4-8d31-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление режима ограничений в России возможно после 12 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Если мы сегодня начнём [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть. А если мы не начнём нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят, — заявила Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

NEWS.ru писал, что главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов призвал ужесточить ограничительные меры в России. По его словам, недисциплинированность граждан может привести к всплеску заболеваемости.

Ранее социологи выяснили, что сразу после отмены самоизоляции россияне планируют прогуляться по городу, обнять родных и друзей. Также люди мечтают записаться в парикмахерскую, пойти в кафе или ресторан. Опрос был проведён командой ресурса стопкоронавирус.рф.