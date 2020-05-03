В Минздраве призвали ужесточить ограничения из-за коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/222c9972-8d27-11ea-8f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что ограничительные меры, введённые в России из-за пандемии коронавируса, необходимо ужесточить. По его словам, недисциплинированность граждан может вызвать всплеск заболеваемости и привести к негативным последствиям.

Он отметил, что увеличение числа заразившихся связано, в первую очередь, с ростом количества тестирований на COVID-19. Однако, по его словам, нельзя исключать и человеческий фактор.

С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жёстче, а степень ответственности за нарушение требований — выше, — приводит его слова ТАСС.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.