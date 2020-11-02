Роспотребнадзор оценил данные о сроках активности антител к COVID-19

https://static.news.ru/photo/4e6d0dc8-1d14-11eb-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сохранение антител к коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) до пяти месяцев не вызывает сомнений. Данные о том, что их высокая концентрация держится четыре месяца, обусловлены ограниченными сроками наблюдений, рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

Ещё в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение четырёх месяцев. Это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября. Так что, всё сходится, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он добавил, что сейчас данная информация касается пациентов, переболевших COVID-19 в средней или тяжёлой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением специалистов.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) растёт в 33 регионах РФ, в 19 увеличение количества случаев COVID-19 замедляется, в двух ситуация улучшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, в некоторых субъектах не соблюдается масочный режим — до 50% граждан игнорируют использование средств индивидуальной защиты.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия, писал NEWS.ru.