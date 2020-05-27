Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в водопроводной воде в Москве

https://static.news.ru/photo/5411c764-9ff6-11ea-8311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследования водопроводной и сточной воды в Москве не выявили наличия в ней коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

По её словам, на фоне пандемии COVID-19 контроль качества воды был «усилен многократно». Специалисты отбирали пробы сточной и водопроводной воды для определения содержания в ней РНК коронавируса.

Провели мы более 35 проб, и ни в одной из проб коронавирус COVID-19 обнаружен в воде не был, — сказала она на заседании Мосгордумы.

По словам Андреевой, с начала пандемии в столице было проведено порядка 3 тыс. исследований воды, а контроль качества воды был усилен по 46 показателям, передаёт «Интерфакс».

27 апреля NEWS.ru писал о том, что руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что коронавирус не был обнаружен ни в одной из проб водопроводной воды в столице. Её качество соответствует санитарным нормам по всем показателям.