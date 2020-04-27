Роспотребнадзор не выявил коронавирус в пробах водопроводной воды Москвы

https://static.news.ru/photo/5f1e9b26-88a6-11ea-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что коронавирус не был обнаружен ни в одной из проб водопроводной воды в столице. Её качество соответствует санитарным нормам по всем показателям.

Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подаётся москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам, — цитирует ТАСС Андрееву.

Она уточнила, что в связи с пандемией коронавируса сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль качества водопроводной воды и помимо микробиологических, физико-химических и органолептических показателей исследуют воду на содержание вирусов, в частности, коронавируса. Кроме того, в столице увеличено количество проб воды и их кратность, состояние здоровья сотрудников Мосводоканала также постоянно контролируется.

Как писал NEWS.ru, усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что все работающие на станциях водоподготовки должны проходить ежедневное тестирование. Кроме того, необходимо чётко соблюдать зоны разделения труда, дистанцию между работниками, а также осуществлять контроль за дезинфекцией помещений. Отмечается, что в период пандемии системы жизнеобеспечения города работают в особом режиме. При этом Мосводоканал ввёл усиленный режим дезинфекции и усилил контроль безопасности питьевой воды.