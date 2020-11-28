Роспотребнадзор напомнил о правилах сдачи ПЦР-теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/1d2df7e4-32b9-11eb-88d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор призвал россиян, намеревающихся сдать анализы на коронавирус, соблюдать ранее данные рекомендации во избежание получения ложноотрицательного результата.

Так, перед сдачей ПЦР-теста нельзя принимать пищу в течение 3–4 часов. Такое правило обусловлено тем, что SARS-Cov-2 живёт внутри эпителиальных клеток и важно получить достаточное количество инфицированных клеток. Когда человек глотает пищу, эпителиальные клетки слущиваются со слизистой оболочки, а значит, если взять мазок после еды, то в пробирке может оказаться недостаточно инфицированных клеток. Пить перед анализом тоже нельзя.

Также строго не рекомендуется использовать незадолго до тестирования различные спреи и капли для слизистых поверхностей и употреблять алкоголь, так как он обладает антисептическим действием. Уточняется также, что на результат может повлиять применение любых очищающих средств для полости рта, к ним относится и зубная паста.

Таким образом, минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить. Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. Отказаться от спиртного необходимо за два дня до анализа.

Как писал NEWS.ru, ошибочные результаты теста на коронавирус чаще всего встречаются в стационарах, потому что туда попадают пациенты на более поздних этапах заболевания. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.