Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару

https://static.news.ru/photo/36349a4a-aa51-11ea-a2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые помогут россиянам избежать перегрева в жару.

Эксперты ведомства советуют жителям РФ отказаться от жирной пищи в жаркую погоду. В это время следует пить больше воды, а также есть лёгкую пищу, отдавая предпочтение овощам и фруктам.

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами, — говорится в документе.

При этом в ведомстве добавили, что людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы не стоит увеличивать количество потребления воды.

Кроме того, людей призвали носить натуральные ткани. А перед выходом на улицу пользоваться защитными кремами, а также надевать головные уборы, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, медики напомнили россиянам, как планировать физические нагрузки и какие рекомендации по питанию стоит соблюдать во время предстоящей летней жары. Основные принципы оказались достаточно простыми. Так, диетолог Марина Аплетаева посоветовала отказаться от жирной пищи, сладких напитков и алкоголя. Она также рекомендовала есть меньше мяса, так как оно долго переваривается. Вместо этого, по её словам, лучше употреблять в пищу птицу, рыбу и морепродукты