https://static.news.ru/photo/bf9e85c4-728f-11ea-875b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время массовое распространение коронавирусной инфекции нового типа на территории России ещё не наступило. С таким заявлением выступил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он сказал, что избежать массового распространения COVID-19 в РФ можно будет благодаря ряду мер предосторожности, в числе которых вводимый в нескольких регионах страны режим всеобщей самоизоляции.

По словам Покровского, большинство случаев заражения связаны с теми, кто приехал из других стран, или же с теми, кто общался с приезжими. Отсутствие соответствующей связи при изучении болезни у граждан РФ наблюдается крайне редко.

Это говорит о том, что вирус ещё не стал распространяться среди общего населения. И, возможно, те меры разобщения, которые на этой неделе в Москве и ряде других городов приняты, будут эффективны и массового распространения инфекции не будет, — заявил Покровский в эфире РБК.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин на фоне распространения коронавируса в России обратился к гражданам страны старше 65 лет и призвал их оставаться в самоизоляции и не выходить на улицу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.