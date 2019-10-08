Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг готовятся предоставить в правительство предложения по пересмотру сохранившихся со времён СССР требований к общепиту. В частности, ведомства планируют сократить санитарно-эпидемиологические и гигиенические нормы для ресторанов и кафе.
Согласно инициативе, из 424 действующих правил останется всего десять. Кроме того, будут введены методические рекомендации, дополняющие нормы, а также иллюстрированные пособия, демонстрирующие риски, связанные с их неисполнением.
В случае принятия предложения с 2021 года рестораны и кафе смогут отказаться от, например, замачивания овощей в уксусном растворе, мытья посуды ветошью или протирания полов из расчёта 0,856 минуты на 1 кв. м. В Минэкономразвития пояснили, что нововведения не приведут к снижению качества услуг общественного питания, передаёт «
Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился подготовить предложения по эксперименту, который наверняка порадует представителей отечественного бизнеса, специализирующихся на общепите. Планируемые меры коснутся ликвидации излишнего и необоснованного контроля за производимой на их предприятиях продукцией.
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