https://static.news.ru/photo/ea7b32ce-e9be-11e9-946d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг готовятся предоставить в правительство предложения по пересмотру сохранившихся со времён СССР требований к общепиту. В частности, ведомства планируют сократить санитарно-эпидемиологические и гигиенические нормы для ресторанов и кафе.

Согласно инициативе, из 424 действующих правил останется всего десять. Кроме того, будут введены методические рекомендации, дополняющие нормы, а также иллюстрированные пособия, демонстрирующие риски, связанные с их неисполнением.

В случае принятия предложения с 2021 года рестораны и кафе смогут отказаться от, например, замачивания овощей в уксусном растворе, мытья посуды ветошью или протирания полов из расчёта 0,856 минуты на 1 кв. м. В Минэкономразвития пояснили, что нововведения не приведут к снижению качества услуг общественного питания, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился подготовить предложения по эксперименту, который наверняка порадует представителей отечественного бизнеса, специализирующихся на общепите. Планируемые меры коснутся ликвидации излишнего и необоснованного контроля за производимой на их предприятиях продукцией.