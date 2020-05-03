Роспотребнадзор допустил продление ограничений в России до июня

Ограничительные меры в России, введённые властями из-за коронавируса, могут быть продлены как минимум до июня. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. По её словам, такой вариант возможен, если россияне не смогут соблюдать их в майские праздники.
Всё может быть, да, — ответила она вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По её словам, ограничения будут снимать постепенно в зависимости от текущей эпидемической ситуации. Сейчас, как заметила Попова, важно пересидеть дома в майские праздники.
За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Ранее, как писал NEWS.ru, главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что ограничительные меры, введённые в России из-за пандемии коронавируса, необходимо ужесточить. По его словам, недисциплинированность граждан может вызвать всплеск заболеваемости и привести к негативным последствиям.
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