Роспотребнадзор: доля детей среди заболевших коронавирусом выросла до 15%
Эксперт Роспотребнадзора Горелов: доля детей среди заболевших COVID-19 выросла до 15%
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:47, 25 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Доля детей среди заразившихся COVID-19 после появления штамма «омикрон» возросла с 10–11% до 15%, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Это свидетельствует о том, что новый штамм оказался более заразным для всех возрастных категорий, отметил член-корреспондент РАН в беседе с РИА Новости.
Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10–11%. Применительно к «омикрону» приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев, — уточнил Горелов.
По мнению председателя Национального научного общества инфекционистов, именно частая вовлечённость детей в эпидемиологический процесс говорит о высокой заразности «омикрона».
Ранее стало известно, что одним из симптомов при заражении «омикроном» является возникновение конъюнктивита, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Эксперт предположил, что вирус таким образом проникает в организм человека. Генетик добавил, что инфекция сопровождается головными болями и насморком.