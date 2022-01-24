Роспотребнадзор: доля детей среди заболевших коронавирусом выросла до 15%

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Инфекционист Николай Малышев назвал максимальное число выявленных заражений, которое может появиться на пике заболеваемости коронавирусом. Оно может превысить 100 тысяч человек в сутки, приводит мнение врача ТАСС.

Я думаю, около ста и больше. Идёт очень быстро, заражаются очень быстро, проходит 4–5 дней — и уже вовсю болеют, а за это время распространяют, <...> подъём ожидается значительный, —...