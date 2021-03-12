Роспотребнадзор: британский штамм не опасен для переболевших россиян

https://static.news.ru/photo/77160688-8305-11eb-8334-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Те, кто перенёс распространённые в России варианты коронавируса, имеют иммунитет в том числе и к британскому штамму инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это же касается и вакцинированных граждан, уточнила она.

Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди привитые <...> не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский, — цитирует Попову ТАСС.

Это утверждение, добавила она, справедливо и ко всем остальным штаммам.

Ранее, как писал NEWS.ru, Попова заявила, что широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Все выявляемые случаи, по её словам, являются единичными. При этом, ответила глава Роспотребнадзора, российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.