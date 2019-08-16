https://static.news.ru/photo/9c759118-c039-11e9-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Tzarev/Russian Look/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолёта «Уральских авиалиний», совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, посетить Байконур.

На космодроме 25 сентября состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-15». В состав основного экипажа вошли космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта Хаззаа Аль Мансури. Их дублеры - Сергей Рыжиков, Томас Машбёрн и Султан Аль Неяди.

Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле, — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Ранее News.ru писал, что 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.

Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.