Роскомнадзор заблокировал «Эхо Москвы» и «Дождь»

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В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство заблокировало доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранных агентов). Представители регулятора отметили, что таким образом отреагировали на обращение Генпрокуратуры РФ. Причиной блокировки стало систематическое размещение ложных материалов о специальной операции России на Украине, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» за размещение ложной информации относительно специальной военной операции на территории Украины, — сказано в пресс-релизе.

В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранных агентов). Там отметили, что информресурсы распространяли призывы экстремистской направленности и дезинформацию о спецоперации российских военных на Украине.