Письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов направил Роскомнадзор в адрес Сбербанка 3 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РКН требует сообщить данные о лицах, которые допустили утечку, и просит указать причины, по которым она произошла, передаёт
Установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений, — указано в письме.
Данные о 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка оказались в свободном доступе. Утечка могла произойти в конце августа 2019 года, писал News.ru. Ранее в кредитной организации заверили, что угрозы средствам клиентов нет, так как украденная информация не позволит злоумышленникам списать деньги с карт.
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