Фото: Сергей Булкин/News.ru

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что служебная проверка по делу его подзащитного уже давно не ведётся. С момента освобождения корреспондента «Медузы», которому полицейские подбросили наркотики, прошло почти четыре месяца, но до сих пор нет никакой официальной информации, как следствие ищет виновных в этом сфабрикованном деле.

В последнее время следственная группа занимается отвлечёнными делами. Видимо, чего-то ждут: либо отмашки, либо какого-то согласования, — сообщил «Медузе» Бадамшин. Он подчеркнул, что дело находится в центральном аппарате Следственного комитета....