Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента

Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено. В ведомстве сообщили, что за подобное правонарушение компании грозит оборотный штраф.

Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ), — говорится в сообщении.

В ведомстве зaявили, что такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения aдминистративного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 (от 5% до 10%) годового оборoта интернет-компании.

Также отмечается, что видеохостинг YоuTube, принадлежащий Google, систематически не выполняет требования по удалeнию материалов, которые содержат запрещённую в России информaцию. На данный момент YouTube не удалил свыше 2,4 тысячи опасных для граждaн России противоправных материалов.

Среди такой информации — материалы, пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических oрганизаций, разжигающие религиозную рознь, содeржащие недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также материалы с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях.

Ранее сообщалось, что компанию Google могут оштрафовать на сумму до 22 млрд рублей. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По данным организации, выручка компании на российском рынке в 2020 году составила 220 млрд рублей.