Роскомнадзор пригрозил сервису Twitter блокировке в РФ через месяц

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Twitter на территории России может быть заблокирован уже через месяц. Это произойдёт, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию. С таким заявлением во вторник, 16 марта, выступил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ранее он утверждал, что ведомство готово принять более жёсткие меры в отношении социальной сети, которая нарушает российское законодательство. Теперь Субботин обозначил возможные сроки блокировки сервиса. При этом он подчеркнул, что указанные меры могут обойти Twitter стороной, если будет удалена запрещённая информация.

Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании по вопросу удаления запрещенных данных. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке в РФ, — приводит слова Субботина ТАСС.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.

Как ранее передавал NEWS.ru, у российских властей нет претензий к мессенджеру Telegram по вопросу соблюдения законов о хранении персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре.