Роскомнадзор обнаружил в одной из серий South Park намёки на педофилию

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Роскомнадзор провёл профилактическую беседу с представителями телеканала Paramount Comedy в связи с нарушением российского законодательства.

Как отмечается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», накануне телеканал показал мультсериал South Park, в одной из серий которого были сцены интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними героями.

По словам Роскомнадзора в мультфильме «демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами». Отмечается, что за подобные преступления в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

В ведомстве признали, что мультсериал имел маркировку 18+, а также был показан после 23:00, однако считают, что телеканал должен соотносить видеоматериалы с требованиями законодательства РФ и морально-этических норм российского общества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.