Роскомнадзор хочет получить право удалять информацию из Интернета

https://static.news.ru/photo/257926a4-dafc-11ea-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов выступил с предложением рассмотреть механизм удаления общедоступной информации из Сети по решению суда.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, передаёт ТАСС. По его словам, речь идёт от данных, которые были признаны общедоступными.

То есть у нас мои личные данные попали в Интернет, и они признаются так называемыми общедоступными данными <...>. Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, «извините, эта информация о моём отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», — подчеркнул он.

Необходимо, чтобы человек получил возможность удалить из Интернета сведения о себе через суд, уверен Липов.

Ранее, как писал NEWS.ru, рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила поправки о внесении пункта об обезличивании информации в закон о персональных данных.