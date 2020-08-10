Роскомнадзор хочет получить право удалять информацию из Интернета

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов выступил с предложением рассмотреть механизм удаления общедоступной информации из Сети по решению суда.
Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным,
То есть у нас мои личные данные попали в Интернет, и они признаются так называемыми общедоступными данными <...>. Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, «извините, эта информация о моём отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», — подчеркнул он.
Необходимо, чтобы человек получил возможность удалить из Интернета сведения о себе через суд, уверен Липов.
Ранее, как писал NEWS.ru, рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила поправки о внесении пункта об обезличивании информации в закон о персональных данных.
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