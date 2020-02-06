Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,2 млн клиентов микрофинансовой организации (МФО).
В ведомстве заявили, что направят соответствующие запросы,
Отмечается, что в пробнике, выставленном на продажу, имеются данные о 800 клиентах топ-10 МФО, с телефонами, паспортными данными и адресами электронной почты.
При этом часть телефонных номеров названа устаревшими, а некоторые фигуранты списка заявили, что никогда не обращались в МФО.
Ранее NEWS.ru сообщил, что личные данные 1,2 млн россиян, делавших займы в МФО, выставили на продажу в Интернете.
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