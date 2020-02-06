https://static.news.ru/photo/4f26603c-4913-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,2 млн клиентов микрофинансовой организации (МФО).

В ведомстве заявили, что направят соответствующие запросы, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в пробнике, выставленном на продажу, имеются данные о 800 клиентах топ-10 МФО, с телефонами, паспортными данными и адресами электронной почты.

При этом часть телефонных номеров названа устаревшими, а некоторые фигуранты списка заявили, что никогда не обращались в МФО.

Ранее NEWS.ru сообщил, что личные данные 1,2 млн россиян, делавших займы в МФО, выставили на продажу в Интернете.