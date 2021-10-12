Роскачество рассказало о лучших приложениях для доставки продуктов

Сотрудники Роскачества назвали лучшие мобильные приложения для доставки продуктов по функциональности, информационной безопасности и удобству. В их число вошли «ВкусВилл», Ozon, «Перекрёсток» и «Сбер» на Android, а также «ВкусВилл», Ozon и «Перекрёсток» на IOS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространённые Роскачеством документы. Отмечается, испытания проводились по 180 критериям, а также с помощью дополнительного теста приложений на безопасность с использованием специализированного ПО.

В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надёжность приложений доставки продуктов. Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер» на Android, «ВкусВилл», Ozon и «Перекрёсток» на iOS, — отметили в ведомстве.

Во время исследования специалисты использовали приложения как рядовые пользователи. Они искали продукты из потребительской корзины, используя фильтры, просматривали карточки товаров, собирали и оформляли заказ, а также ожидали доставку, что позволяли полноценно проанализировать функциональность приложений на каждом этапе этого процесса. Вместе с тем ассортимент и также сервис самой доставки в ходе исследования не оценивались.

Ранее в Роскачестве заявили о планируемом исследовании готовых наггетсов, так как для этого товара полностью отсутствуют стандарты производства. При этом в ведомстве добавили, что в составе изделий может оказаться соя или мясо механической обвалки с истёкшим сроком годности.