Роскачество предупредило об опасности наушников

https://static.news.ru/photo/0fe40354-d28c-11ea-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Роскачества предупредили, что прослушивание музыки в наушниках по нескольку часов в день может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая глухоту.

Сообщение организации приводит РИА Новости. В Роскачестве напоминают, что звуки силой от 90 дБ по-настоящему опасны, а максимальный уровень громкости в некоторых моделях наушников составляет 110 — 130 дБ.

Специалисты ведомства обращают внимание на то, что технологическая гонка производителей зачастую осложняет жизнь пользователям. Так, анализ различных моделей, проведённый экспертами, показал, что владельцам смартфонов всё чаще приходится скачивать приложение для управления наушниками.

Производители некоторых моделей фокусируются на системе шумоподавления, забывая о качестве звука. Ещё одним часто встречающимся недостатком является дешёвый пластик и неудобное крепление на голове.

Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера. <...> И всё же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть «в страну глухих», — предупредил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Ранее британская стюардесса рассказала, что авиакомпании часто халатно относятся к уходу за наушниками, которыми в полёте пользуются пассажиры, и плохо их чистят. Бортпроводница заявила, что использование девайса опасно для здоровья, передавал NEWS.ru.