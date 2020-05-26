Роскачество порекомендовало родителям и детям делать зарядку вместе

https://static.news.ru/photo/a0d480fc-9fe0-11ea-82e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество рассказало, как в период пандемии коронавируса разнообразить отдых с детьми. В частности, эксперты советуют родителям и детям вместе заниматься зарядкой.

В первую очередь родителям нужно позаботиться о достаточной физической активности детей. Большинство детей не будут самостоятельно делать зарядку. А значит, взрослым придётся показывать пример, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей помнить, что физическая активность напрямую связана с умственным развитием.

В частности, эксперты дали несколько советов: попросить ребёнка читать стихотворение и одновременно хлопать и топать в его ритме, далеко кидать предметы (например, шишки). Также важно уметь сохранять равновесие — попросите ребёнка пройти по тонкой линии или верёвочке.

Кроме того, в Роскачестве напомнили о профилактике проблем с позвоночником.

Искривление начинается с сутулости, которая возникает, чаще всего, вследствие слабости мышц и отсутствия правильной привычки держать осанку. Здесь особенно важен период усиленного роста скелета — 8–10 лет, — отмечается в рекомендациях.

Как ранее писал NEWS.ru, герои золотой коллекции «Союзмультфильма» проведут зарядку для детей в серии видеороликов, подготовленных киностудией при поддержке Минздрава РФ.