Персонажи золотой коллекции «Союзмультфильма» покажут, как делать зарядку

https://static.news.ru/photo/32151a3e-95bb-11ea-9c8d-fa163e074e61_660.jpg Персонажи мультфильма «Бременские музыканты» Фото: Global Look Press

Герои золотой коллекции «Союзмультфильма» проведут зарядку для детей в серии видеороликов, подготовленных киностудией при поддержке Минздрава РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе студии. По её данным, все упражнения, показанные в роликах, прошли экспертизу НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

Киностудия «Союзмультфильм» и детский центр «Союзмультклуб» подготовили для детей дошкольного и младшего школьного возраста зажигательные онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов, — говорится в сообщении.

Упражнения детям покажут царевна Забава из мультфильма «Летучий корабль», Принцесса, Осел и Пёс из «Бременских музыкантов», Алиса из «Тайны третьей планеты», Старуха Шапокляк и персонажи из новых мультсериалов киностудии «Оранжевая корова» и «Простоквашино». Всего зарядок будет восемь. Ролики длятся по три минуты. Посмотреть их можно будет на официальных страницах «Союзмультфильма», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что киностудия «Союзмультфильм» представила на своём YouTube-канале первый короткометражный 3D-мультфильм.