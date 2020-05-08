«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм

https://static.news.ru/photo/03104174-928b-11ea-a143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Киностудия «Союзмультфильм» представила на своём YouTube-канале первый короткометражный 3D-мультфильм.

Тринадцатиминутный мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» рассчитан на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Он создан по одноимённой детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной.

Как сообщила киностудия на своей странице в Facebook, короткометражка является экспериментальным проектом, соответствующим по уровню технического исполнения современным высокотехнологичным мультфильмам. В 3D-релизе тщательно проработаны все детали и фоны, а также нюансы движений и мимики персонажей.

Кроме того, авторы максимально сохранили персонажей, их манеру общения и саму историю детской книги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый выпуск мультсериала «Простоквашино» набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube за первые шесть дней. Эпизод вышел 23 апреля.