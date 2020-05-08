«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм

Киностудия «Союзмультфильм» представила на своём YouTube-канале первый короткометражный 3D-мультфильм.
Тринадцатиминутный мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» рассчитан на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Он создан по одноимённой детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной.
Как
Кроме того, авторы максимально сохранили персонажей, их манеру общения и саму историю детской книги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый выпуск мультсериала «Простоквашино» набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube за первые шесть дней. Эпизод вышел 23 апреля.
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