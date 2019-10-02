https://static.news.ru/photo/78b393ea-e4e9-11e9-a630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Роскачества рассказали, какие бывают виды пластика, а также о правильном использовании такой упаковки.

Так, например, упаковка для масла или бытовой химии производится из полиэтилентерефталата или из полиэтилена низкого давления или высокой плотности. Они обозначаются маркировками PET(E) или ПЭТ, 1 и HDPE или ПНД, 2 соответственно. Пластик, который почти не поддаётся переработке, обозначается словом OTHER.

Большинство видов материала нельзя подвергать термической обработке выше 80 градусов. Их также не стоит мыть в горячей воде или держать под прямыми солнечными лучами. Если на упаковке есть значок с микроволновкой, то можно смело греть в ней.

На посуде, которая предназначена для пищевой продукции, обязательно должна быть соответствующая маркировка — узнаваемый значок с бокалом и вилкой, — добавили в службе.

Ежегодно объёмы пластикового мусора в Мировом океане увеличиваются на 8 млн т. Морские животные поедают пластик, после чего он попадает по пищевым цепочкам в организм людей, угрожая серьёзными заболеваниями. Учёные считают, что невнимание к проблеме приведёт к преобладанию количества пластика в океане над рыбой к 2050 году. В связи с этим Евросоюз планирует отказаться от посуды из пластика к 2021 году.

Ранее News.ru писал, что химики Томского политехнического университета (ТПУ) рассчитывают в 2022 году запустить производство биоразлагаемого пластика. Сейчас они разрабатывают первый в мире реактор для этих целей и саму технологию. Это будет первый в мире реактор непрерывного синтеза, пригодный для использования в промышленности и позволяющий получать сырьё высокого качества. По словам химиков, ускорить синтез им удалось за счёт того, что все основные превращения в реакторе происходят, когда реагенты находятся в газообразном состоянии. Тогда как при применении традиционных технологий они пребывают в жидком состоянии.