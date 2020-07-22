Роскачество нашло в винных напитках лишние консерванты и спирты

https://static.news.ru/photo/9afb0328-cca8-11ea-b4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество исследовало винные напитки 20 торговых марок и выявило ряд нарушений. У экспертов возникли претензии как к маркировке продукции, так и к содержимому бутылок.

Специалисты проверили продукцию 18 российских торговых марок, 1 литовской и 1 испанской. По российским стандартам в винном напитке должно быть не меньше половины объёма виноматериалов и производитель может добавить до половины объёма воды, также допустимо добавление ректификованного этилового спирта, красителей, ароматизаторов и двуокиси углерода (для игристых напитков), передаёт ПРАЙМ.

Выяснилось, что большинство проверенных образцов были сделаны из виноматериалов, за исключением четырёх, сделанных на основе фруктов. Однако в продукции 10 торговых марок из 16 значения изотопов кислорода и водорода были нехарактерны для виноградных спиртов. Речь идёт о продукции «Каждый день», Bolle, Aviva Rose, Lavetti Classico, Vermouth Bianco (Monograme), Villa Blanca (Moscato), Ruby Granum Blue, Lavetti Rose, Lavetti Crema di Vanilla и Vanilla Sky (Burbuleta).

Данные отклонения, хоть и не являются нарушением, но свидетельствуют о том, что при изготовлении этих напитков, вероятнее всего, использовались фруктовые спирты, — предположили эксперты Роскачества.

В продукте ТМ «Крымский» обнаружен не указанный в маркировке ароматизатор 1,2-пропиленгликоль. Не заявленные на этикетке консерванты обнаружены в напитках Bolle и «Крымский». Речь идёт о сорбиновой кислоте, препятствующей росту дрожжевых грибов. Специалисты подчеркнули, что соответствие требованиям одного из действующих в настоящее время нацстандартов качества заявлено на этикетках только у четырёх товаров, при этом любой алкоголь, находящийся в розничной продаже в России, должен сопровождаться информацией о государственных стандартах, требованиям которых он соответствует.

Несоответствия обязательным требованиям действующего законодательства были выявлены в продукции семи торговых марок. Все нарушения касались маркировки. Как показали результаты лабораторных испытаний, нельзя сделать однозначного вывода о качестве продукции, представленной в сегменте винных напитков. С одной стороны, на российском рынке действительно есть товары, произведённые с нарушением обязательных требований — информация о таких компаниях вместе с результатами проведённого исследования была направлена в Росалкогольрегулирование, — резюмировали в Роскачестве.

Несмотря на это, все исследованные образцы оказались безопасными для здоровья, потенциально вредных веществ в них не обнаружено.

Как писал NEWS.ru ранее, в Роскачестве напомнили, что рыба и раки из любого водоёма могут быть опасными, так как в них могут присутствовать паразиты, заметить которых крайне трудно. Во избежание заражения необходимо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах незаконной торговли.