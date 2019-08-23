Росгвардия подготовила проект постановления российского правительства, в случае принятия которого, служба сможет потребовать временное предоставление помещений и участков.
Земельные участки и помещения будут предоставляться ей региональными и муниципальными властями на время служебно-боевых задач. По мере их выполнения объекты будут возвращаться, передаёт издание
Ответственность за поддержание их в хорошем состоянии и, в случае необходимости, ремонт будет полностью возлагаться на Росгвардию.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Росгвардии пожаловались на угрозы и оскорбления после митингов, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.