https://static.news.ru/photo/6a28c53e-c59a-11e9-a4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росгвардия подготовила проект постановления российского правительства, в случае принятия которого, служба сможет потребовать временное предоставление помещений и участков.

Земельные участки и помещения будут предоставляться ей региональными и муниципальными властями на время служебно-боевых задач. По мере их выполнения объекты будут возвращаться, передаёт издание «Коммерсантъ» .

Ответственность за поддержание их в хорошем состоянии и, в случае необходимости, ремонт будет полностью возлагаться на Росгвардию.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Росгвардии пожаловались на угрозы и оскорбления после митингов, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.