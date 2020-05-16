Росгвардия начала отслеживать нарушителей самоизоляции с помощью аэростата

https://static.news.ru/photo/f83f2210-9767-11ea-9c44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-службе Центрального округа Росгвардия сообщила о применении высотного видеокомплекса для отслеживания нарушителей режима самоизоляции. Его используют в Подмосковье.

В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 км, — цитирует сообщение ТАСС.

Информация о правонарушениях, которую получают с помощью комплексов, отправляется нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования. Ранее подобный комплекс использовали на чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

NEWS.ru писал, что москвичам выдали пять тысяч смартфонов с приложением «Социальный мониторинг».