Росгвардейцы в праздники задержали более 1,2 тысячи человек в Москве

https://static.news.ru/photo/54e764ce-939d-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 1,2 тысячи человек были задержаны в Москве и области за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Отмечается, что с начала майских праздников при самостоятельном несении службы сотрудниками Росгвардии в столичном регионе проведено свыше 26 тысяч профилактических бесед с жителями. Кроме того, было выписано 6,5 тысячи уведомлений гражданам, нарушавшим запреты.

Задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве и области с помощью беспилотников и вертолёта. Информацию о нарушениях получают патрули, которые затем принимают определённые меры: на нарушителей самоизоляции составляются протоколы об административном правонарушении.