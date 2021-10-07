Стало известно, сколько россиян не пользуются положенными им льготами

57% россиян не пользуются никакими официальными мерами социальной поддержки. Многие из них либо ничего не знают о таких мерах, либо не считают необходимым оформить соответствующие льготы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией «Росгосстрах», его результаты опубликованы на сайте компании.

43% участников опроса пользуются различными мерами поддержки, включая льготы, выплаты и налоговые вычеты: 22% респондентов сообщили, что стараются получить поддержку каждый раз, когда узнают о такой возможности. А «отказники» чаще всего встречаются среди жителей Санкт-Петербурга (64%), Дальнего Востока (61%) и Приволжья (61%).

Каждый третий участник опроса (33%) не обращается за социальной поддержкой, потому что не догадывается о существовании льгот, вычетов и других подобных мер. Ещё 24% сообщили, что не пытаются оформить выплаты, так как не считают это необходимым. Наименее информированными в вопросах социальной поддержки оказались жители Южного федерального округа (39%), Приволжья (37%) и Дальнего Востока (37,5%). Чаще знают о выплатах граждане старше 60 лет и женщины, а мужчин оказалось больше среди тех, кто не знает о таких возможностях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает дополнительных мер поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. Он отметил, что динамика макрoэкономических показателей будет постоянно находиться в фокуcе особого внимания властей. Это приобретает особенную важность на этапе принятия закона о бюджете, а также в хoде его исполнения, если потребуется оказать дополнительную социальную поддержку нaселению.