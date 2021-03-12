Росавиация не нашла у российских авиакомпаний признаки банкротства

Несмотря на ухудшение финансово-экономической ситуации у российских авиакомпаний, у них нет признаков банкротства, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
По его словам, у «отдельных компаний» наблюдаются «незначительное ухудшение» ситуации и рост задолженностей.
Но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества. Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт, — сказал он.
По его словам, на российском рынке наблюдается сплочённость между перевозчиками,
Накануне авиакомпания «Аэрофлот» повысила топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10%. Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500, хотя имеются исключения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от компенсаций государства за повышение в 2018 году цен на авиационное топливо для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы. В ведомстве считают, что авиаперевозчики могут повысить топливный сбор непосредственно перед вылетом чартерного рейса.