Росавиация не нашла у российских авиакомпаний признаки банкротства

https://static.news.ru/photo/ec2631f2-8358-11eb-a0db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на ухудшение финансово-экономической ситуации у российских авиакомпаний, у них нет признаков банкротства, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, у «отдельных компаний» наблюдаются «незначительное ухудшение» ситуации и рост задолженностей.

Но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества. Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт, — сказал он.

По его словам, на российском рынке наблюдается сплочённость между перевозчиками, передают «Известия».

Накануне авиакомпания «Аэрофлот» повысила топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10%. Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500, хотя имеются исключения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от компенсаций государства за повышение в 2018 году цен на авиационное топливо для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы. В ведомстве считают, что авиаперевозчики могут повысить топливный сбор непосредственно перед вылетом чартерного рейса.