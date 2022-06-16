Росатом подарит вторую жизнь аккумуляторным батареям

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ООО «РЭНЕРА», которое является интегратором Росатома по системам накопления энергии, совместно с петербургским «Горэлектротрансом» будут сотрудничать в области производства, повторного использования и утилизации тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали генеральный директор энергетической компании Александр Камашев и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Стандартный период работы аккумуляторных батарей в городском электротранспорте составляет не менее пяти лет. Повторное использование литий-ионных аккумуляторов продлевает их срок службы более чем в два раза. Это поможет оптимизировать себестоимость систем накопления энергии и затраты на создание инфраструктуры зарядных станций для электробусов и электромобилей, — заявил Камашев.

Минкин, в свою очередь, указал, что вопросы развития экологически чистого общественного электротранспорта крайне актуальны в Санкт-Петербурге. Он назвал очевидной пользу такого проекта для окружающей среды и города в целом. Директор «Горэлектротранса» пояснил: продление службы срока таких батарей повысит производительность и обеспечит высокую эффективность литий-ионных аккумуляторов.

Ранее правительство Чукотского автономного округа и АО «НоваВинд», которое является дивизионом Росатома по ветроэнергетике, заключили соглашение о строительстве ветропарков в регионе, их планируют ввести в эксплуатацию до 2027 года. Соответствующий документ был подписан губернатором Романом Копиным и генеральным директором фирмы Григорием Назаровым.