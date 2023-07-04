«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку дронов для Севморпути

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпорация «Росатом» выделит 300 миллионов рублей на приобретение беспилотных летательных аппаратов, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя руководителя дирекции Северного морского пути (СМП) госкорпорации Максима Кулинко. По его словам, беспилотники нужны для мониторинга ледовой условий обстановки.

Компания планирует закупку двух беспилотных авиасистем «БАС), каждая из которых будет состоять из двух дронов, системы связи и комплексов управления. БАС обеспечат получение данных по ледовой обстановке в режиме реального времени, — заявил Кулинко.

Планируется, что беспилотники будут размещены на ледоколах, где они станут частью разведывательной системы Северного морского пути в сочетании с бортовыми измерительными устройствами и данными, получаемыми со спутников. Кулинко также отметил, что важно, чтобы беспилотные аппараты были способны выдерживать обледенение и сильные ветры.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти и руководители оборонных производств будут ускорять процессы массового производства беспилотников. По его словам Путина, БПЛА хорошо показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО.