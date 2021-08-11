Подписи Романа Юнемана для регистрации на выборы в ГД забраковали

Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу № 210 забраковала подписи Романа Юнемана, сданные для регистрации в качестве кандидата в Госдуму. Об этом сообщил сам политик в Telegram.

Эксперты признали недействительными 1594 подписи (максимум для регистрации — 745 подписей). Больше тысячи из них не приняли после «проверки по базе МВД», почти 250 забраковали графологи, ещё 189 признали повторяющимися. Кроме того, комиссия сочла сданные подписные листы неформатными. Сам политик называет претензии комиссии «полным бредом».

Мнение 15 тысяч подписей избирателей, которые поддержали моё выдвижение, пытаются выкинуть на помойку, — подчеркнул он.

По словам Юнемана, ТИК приняла систему «двойной защиты»: так как подписавшихся людей можно оперативно найти и привести на заседание, то споры по формату листов «могут затянуть весь процесс».

Они сделали так, чтобы мы защищались сразу по двум фронтам и не успели отбиться до конца кампании. Тем не менее закон на нашей стороне, и мы будем оспаривать эти результаты, — добавил он.

Заседание ТИК, на котором будет приниматься решение о регистрации или отказе от регистрации политика в качестве кандидата, назначено на 13 августа.

Политик отметил, что информация с деталями результатов проверки была опубликована ТАСС до того, как сам кандидат получил протокол рабочей группы. Агентство разместило материал, в котором со ссылкой на зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута говорится о фальсификациях подписных листов.

Ранее политолог Александр Кынев составил доклад, согласно которому в 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам на выборах в Госдуму из-за конкурентной ситуации. Один из этих округов — Чертановский, где Юнеман планирует бороться с единороссом Романом Романченко.