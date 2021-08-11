Подписи Романа Юнемана для регистрации на выборы в ГД забраковали

Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу № 210 забраковала подписи Романа Юнемана, сданные для регистрации в качестве кандидата в Госдуму. Об этом сообщил сам политик в Telegram.
Эксперты
Мнение 15 тысяч подписей избирателей, которые поддержали моё выдвижение, пытаются выкинуть на помойку, — подчеркнул он.
По словам Юнемана, ТИК приняла систему «двойной защиты»: так как подписавшихся людей можно оперативно найти и привести на заседание, то споры по формату листов «могут затянуть весь процесс».
Они сделали так, чтобы мы защищались сразу по двум фронтам и не успели отбиться до конца кампании. Тем не менее закон на нашей стороне, и мы будем оспаривать эти результаты, — добавил он.
Заседание ТИК, на котором будет приниматься решение о регистрации или отказе от регистрации политика в качестве кандидата, назначено на 13 августа.
Политик отметил, что информация с деталями результатов проверки была опубликована ТАСС до того, как сам кандидат получил протокол рабочей группы. Агентство
Ранее политолог Александр Кынев составил доклад, согласно которому в 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам на выборах в Госдуму из-за конкурентной ситуации. Один из этих округов — Чертановский, где Юнеман планирует бороться с единороссом Романом Романченко.