Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин от имени госкорпорации поздравил российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с очередной победой и в знак солидарности выставил свою фотографию в папахе.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой, — сообщается на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

Как писал News.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби.

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