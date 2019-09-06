https://static.news.ru/photo/6f7362ce-d20b-11e9-911f-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин от имени госкорпорации поздравил российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с очередной победой и в знак солидарности выставил свою фотографию в папахе.
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой, — сообщается на официальной странице Роскосмоса в Twitter.
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой! pic.twitter.com/VDnNojSRu5
Как писал News.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби.