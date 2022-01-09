Рогозин сообщил об исчезновении в Алма-Ате известного рок-музыканта
Рогозин сообщил об исчезновении в Алма-Ате своего друга, рок-музыканта Ильяса Аутова
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:30, 09 января 2022
Дмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram-канале, что в Алма-Ате пропал заслуженный деятель Республики Казахстан, основатель рок-группы Motor-Roller Ильяс Аутов. Он уже несколько дней не может связаться с другом. По словам Рогозина, тот приезжал в Москву перед Новым годом и выступал в Центре подготовки космонавтов.
Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке. В предновогодние дни он приезжал в Москву и выступал в Центре подготовки космонавтов, — написал глава Роскосмоса.
Аутова с Рогозиным связывает не только дружба, но и творчество. Музыкант неоднократно исполнял песни на стихи генерального директора Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что российский актёр Илья Глинников, пропавший во время экспедиции в Казахстане, найден. Он жив и невредим и в скором времени вернётся домой. Артист находился в горном лагере «Туюк-Су» под наблюдением представителей федерации альпинизма Казахстана.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.