Рогозин рассказал об увольнении Крикалёва с поста директора Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/2e829842-ce18-11eb-ad20-96000091f725_660.jpg Сергей Крикалёв Фото: ru.wikipedia.org/Общественное достояние

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскрыл детали увольнения исполняющего директора по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёва. По словам главы ведомства, перевод Крикалёва с поста исполнительного директора на должность советника Рогозина никак не связан с критикой проекта Роскосмоса, сообщает KP.RU.

Речь идёт о проекте, в рамках которого Роскосмос собирался отправить на орбиту съёмочную группу для создания фильма. Как заявил в интервью изданию Рогозин, Крикалёв никогда не критиковал проект и не выступал против него. Были лишь некоторые вопросы в ходе внутренних дискуссий, которые ставил космонавт.

Но так, чтобы Сергей Константинович когда-нибудь категорически выступил против и сказал, что через мой труп, такого не было никогда. Это знает весь коллектив. Все те люди, которые собираются на совещаниях. Это выдумка журналистов, которую я сейчас хотел бы опровергнуть, — заявил Рогозин.

Как сообщалось ранее, в Роскосмосе отвергли заявление космонавта Сергея Крикалёва, утверждавшего, что его уволили с должности исполнительного директора госкорпорации из-за критики съёмок фильма на МКС. Он был последним космонавтом в руководстве госкорпорации.